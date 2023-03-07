Евсеев объяснил, почему в российском футболе не должно быть проблем с мотивацией даже в отсутствие еврокубков

Сегодня, 10:10
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о проблеме мотивации российских футболистов в отсутствие еврокубков.
— Идет дискуссия о мотивации играть в РПЛ без еврокубков. За что тогда играют в ФНЛ?
— А в КХЛ за что играют? Там нет еврокубков. Как это — за что играют в российском футболе? У команд в каждой лиге есть определенные задачи — турнирные или по развитию игроков, — приводит «РБ Спорт» слова Евсеева.
— У вас есть проблемы с мотивацией игроков?
— Вообще нет. Как у футболистов может быть проблема с мотивацией. Я не знаю, как можно выходить играть без мотивации.
— Как быть с еврокубками?
— Сколько у нас команд в еврокубках играет? Сначала четыре было, потом стало шесть, потом опять стало четыре. Остальные что делают?
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.