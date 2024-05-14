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Сегодня, 00:34

Евсеев: «У «Зенита» было много возможностей для чемпионства, но они не смогли набрать очков»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«В первую очередь это уровень набора очков «Зенитом». Если в предыдущем сезоне петербуржцы оторвались в весенней части чемпионата, то сейчас у них много было возможностей, но они не смогли набрать очков. На данный момент создалась такая плотность, хотя три тура назад забылось, что «Краснодар» и «Динамо» могут побороться за чемпионство.

В нижней части таблице «Ахмат» невероятным спуртом оторвался. Наверняка сказалось назначение Магомеда Адиева. В Грозный позвали своего человека, и они вышли из этой ситуации, выиграв пять матчей. Другие команды начали набирать очки, тот же «Сочи», — сказал Евсеев в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Динамо» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Зенит» с 51 очком — на второй строчке.

Вадим Евсеев
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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