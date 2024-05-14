Евсеев — об Угальде: «Надо дать время на адаптацию»

Бывший главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился мнением об игре форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Не могу сказать, что он плохой игрок. У него хорошие игровые качества, есть техника, понимание игры, скорость. Для меня было удивительно, что он не боится идти в борьбу. Понятно, почему он забивает — мало моментов, надо же ему еще мяч доставить. Надо дать время на адаптацию», — сказал Евсеев в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Угальде присоединился к «Спартаку» в зимнее трансферное окно. На счету 21-летнего коста-риканца 13 матчей за московский клуб, в которых он забил один гол.