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Евсеев: «Убрав Абаскаля и оставив Слишковича, «Спартак» раскрепостился»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился мнением о работе Владимира Слишковича в «Спартаке».

«В «Спартаке» долго терпели, но, убрав Гильермо Абаскаля и оставив Владимира Слишковича, команда раскрепостилась. Мы видим, что «Спартак» побежал, качественно стал играть команда, тренер чередует состав на игры. То, что я вижу — команда готовится к каждому матчу, играет в разную схему. Стало тяжело готовиться к матчам со «Спартаком», потому что соперник не знает, как сыграет команда, в какой схеме. Это говорит о плюсах тренерского штаба», — сказал Евсеев в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 28 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. При боснийском специалисте московский клуб одержал 4 победы и 3 раза сыграл вничью.

Вадим Евсеев
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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