Евсеев отреагировал на новость о возможном назначении в «Пари НН»

Сегодня, 20:30
Бывший главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении в «Пари НН».
«Мне нечего вам сказать», — сказал Евсеев «СЭ».
Предыдущим местом работы Евсеева была «Кубань».
28 апреля «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:5) в матче 26-го тура чемпионата России. Команда Сергея Юрана уступила в шестой игре подряд и находится на 11-й строчке в турнирной таблице (28 очков).
После матча «СЭ» стало известно, что «Пари НН» проводит экстренное заседание совета директоров.