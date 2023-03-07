Евсеев — о словах Дзюбы: «А какие проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос, есть ли в РПЛ команда, которая может обогнать «Зенит».

«Не знаю. Медведев же давно сказал, что была поставлена задача завоевать вторую звезду. Все посмеялись, сейчас они больше не смеются. А что там будет дальше? Пойдут ли на третью звезду или нет?» — приводит «РБ Спорт» слова Евсеева.

Также он прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артемы Дзюбы, который заявил, что питерский клуб превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

«Ну а какие там проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес», — добавил тренер.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 45 очков за 18 туров.