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Сегодня, 01:35

Евсеев: «В «Факеле» чувствуется футбольная атмосфера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев рассказал о том, как устроена работа в воронежском клубе.

«Во-первых, хочу сказать слова благодарности Роману Гурамовичу [Асхабадзе], потому что он делает все, что нужно для тренировочного процесса, для тренеров. Когда я пришел сюда, здесь уже все было для футбола.

Тут чувствуется футбольная атмосфера. Люди, которые работали в разных клубах, знают, что нужно тренеру, футболистам. Они понимают эту философию. Мне очень приятно, что я тут оказался. Что не надо задавать вопросы, которые людям непонятны. Тут сразу все делают. Это огромный плюс.

Что касается селекции, то тренерский штаб пока об этом не думает, у нас другая задача. Спортивный директор, наверняка, уже держит все это в голове, проговаривает. Это их работа. Понятно, что с нами будут советоваться, но задачи, которые мы выполняем, на первом месте. Мы еще не сделали определенные вещи, поэтому рано идти впереди паровоза», - сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

47-летний специалист возглавил «Факел» в начале мая, сменив на посту главного тренера Дмитрия Пятибратова. В дебютном матче под его руководством команда обыграла «Ростов» (2:0). После 26 туров воронежцы с 24 очками занимают 13-е место в РПЛ.

Вадим Евсеев
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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