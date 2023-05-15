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15 мая, 12:06

Евсеев: «Мне приятно, когда болельщики «Факела» скандируют мое имя»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев рассказал, что чувствует, когда болельщики скандируют его имя.

Перед матчем 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0) фанаты воронежского клуба вывесили баннер со словами: «Добро пожаловать, Вадим Евсеев».

«Что чувствую, когда болельщики «Факела» скандируют мое имя? На игре с «Ростовом» то же самое было. Мне приятно. На домашнем стадионе была первая игра. Только аплодисменты болельщикам», — цитирует Евсеева «РБ Спорт».

«Факел» в 27 турах набрал 27 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-evseev-mne-priyatno-kogda-bolel-shhiki-fakela-skandiruyut-moe-imya/
Вадим Евсеев
ФК Факел (Воронеж)
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