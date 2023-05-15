Евсеев: «Мне приятно, когда болельщики «Факела» скандируют мое имя»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев рассказал, что чувствует, когда болельщики скандируют его имя.

Перед матчем 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0) фанаты воронежского клуба вывесили баннер со словами: «Добро пожаловать, Вадим Евсеев».

«Что чувствую, когда болельщики «Факела» скандируют мое имя? На игре с «Ростовом» то же самое было. Мне приятно. На домашнем стадионе была первая игра. Только аплодисменты болельщикам», — цитирует Евсеева «РБ Спорт».