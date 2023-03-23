Евсеев: «Уже собрал вещи и еду в поезде в Нижний Новгород»

Сегодня, 20:43
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Пари НН».
— Уже собрал вещи и еду в поезде в Нижний Новгород, — приводит Sport24 слова Евсеева.
— Вы шутите?
— Какие шутки? Вы спросили, а я ответил, — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари НН» Артем Горлов может покинуть клуб. Под его руководством клуб потерпел 3 поражения в 3 матчах РПЛ.
«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 20 встречах.