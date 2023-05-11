Евсеев рассказал о реакции на то, что болельщики «Факела» скандировали его имя перед игрой с «Ростовом»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал скандирование болельщиками воронежцев его имени перед началом игры 26-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

«Это было неожиданно, но меня предупреждали, что Воронеж — это футбольный город, болельщики очень переживают за команду, ездят на выездные игры. Приняли-не приняли, думаю, будут говорить наши результаты. Аппетит приходит во время еды. Была одна ситуация, сейчас мы чуть-чуть ее выправили, но никаких шапкозакидательских настроений у нас не должно быть и не будет. У нас еще 4 игры, которые мы должны провести в том же духе», — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

47-летний специалист возглавил «Факел» в начале мая, сменив на посту главного тренера Дмитрия Пятибратова. После 26 туров воронежцы с 24 очками занимают 13-е место в РПЛ.