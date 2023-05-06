6 мая, 23:25
В матче 26-го тура РПЛ «Факел» победил «Ростов» со счетом 2:0. Новый главный тренер воронежцев Вадим Евсеев выиграл четвертую из пяти встреч с Валерием Карпиным. Три раза специалист добивался успеха с «Уфой», которую возглавлял в 2019-2020 годах.
Все матчи команд Вадима Евсеева и Валерия Карпина
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Команда Евсеева
|
Команда Карпина
|
Счет
|
07.04.2019
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Уфа
|
Ростов
|
1:0
|
18.08.2019
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Уфа
|
Ростов
|
2:0
|
08.07.2020
|
Чемпионат
|
Ростов-на-Дону
|
Уфа
|
Ростов
|
2:1
|
23.08.2020
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Уфа
|
Ростов
|
0:1
|
06.05.2023
|
Чемпионат
|
Ростов-на-Дону
|
Факел
|
Ростов
|
2:0
Итого: +4=0-1, мячи 7-2.
Евсеев лидирует по проценту побед над главным тренером сборной России среди специалистов, которым команды Карпина противостояли более двух раз. Чаще 47-летнего специалиста обыгрывали Юрий Семин (пять), Виктор Гончаренко, Сергей Семак (по шесть) и владеющий рекордом Леонид Слуцкий (восемь раз).
Все тренеры, которые обыграли Валерия Карпина больше двух раз
|
Тренер
|
Команды
|
Матчи
|
Победы
|
% побед
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА, Рубин
|
16
|
8
|
50,00
|
Сергей Семак
|
Зенит
|
10
|
6
|
60,00
|
Виктор Гончаренко
|
ЦСКА, Краснодар, Урал
|
12
|
6
|
50,00
|
Юрин Семин
|
Локомотив
|
10
|
5
|
50,00
|
Вадим Евсеев
|
Уфа, Ростов
|
5
|
4
|
80,00
|
Владимир Федотов
|
Оренбург, Сочи, ЦСКА
|
7
|
4
|
57,14
|
Рашид Рахимов
|
Амкар, Терек/Ахмат, Уфа
|
9
|
4
|
44,44
|
Лучано Спаллетти
|
Зенит
|
9
|
4
|
44,44
|
Игорь Черевченко
|
Локомотив, Арсенал, Химки
|
6
|
3
|
50,00
|
Миодраг Божович
|
Москва, Динамо, Ростов, Арсенал, Крылья Советов
|
10
|
3
|
30,00
|
Курбан Бердыев
|
Рубин, Ростов
|
13
|
3
|
23,08