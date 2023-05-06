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РПЛ

6 мая, 23:25

Евсеев — самый неудобный соперник для Карпина

Кирилл Бурдаков
Статистик
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В матче 26-го тура РПЛ «Факел» победил «Ростов» со счетом 2:0. Новый главный тренер воронежцев Вадим Евсеев выиграл четвертую из пяти встреч с Валерием Карпиным. Три раза специалист добивался успеха с «Уфой», которую возглавлял в 2019-2020 годах.

Все матчи команд Вадима Евсеева и Валерия Карпина

Дата

Турнир

Город

Команда Евсеева

Команда Карпина

Счет

07.04.2019

Чемпионат

Уфа

Уфа

Ростов

1:0

18.08.2019

Чемпионат

Уфа

Уфа

Ростов

2:0

08.07.2020

Чемпионат

Ростов-на-Дону

Уфа

Ростов

2:1

23.08.2020

Чемпионат

Уфа

Уфа

Ростов

0:1

06.05.2023

Чемпионат

Ростов-на-Дону

Факел

Ростов

2:0

Итого: +4=0-1, мячи 7-2.

Евсеев лидирует по проценту побед над главным тренером сборной России среди специалистов, которым команды Карпина противостояли более двух раз. Чаще 47-летнего специалиста обыгрывали Юрий Семин (пять), Виктор Гончаренко, Сергей Семак (по шесть) и владеющий рекордом Леонид Слуцкий (восемь раз).

Все тренеры, которые обыграли Валерия Карпина больше двух раз

Тренер

Команды

Матчи

Победы

% побед

Леонид Слуцкий

ЦСКА, Рубин

16

8

50,00

Сергей Семак

Зенит

10

6

60,00

Виктор Гончаренко

ЦСКА, Краснодар, Урал

12

6

50,00

Юрин Семин

Локомотив

10

5

50,00

Вадим Евсеев

Уфа, Ростов

5

4

80,00

Владимир Федотов

Оренбург, Сочи, ЦСКА

7

4

57,14

Рашид Рахимов

Амкар, Терек/Ахмат, Уфа

9

4

44,44

Лучано Спаллетти

Зенит

9

4

44,44

Игорь Черевченко

Локомотив, Арсенал, Химки

6

3

50,00

Миодраг Божович

Москва, Динамо, Ростов, Арсенал, Крылья Советов

10

3

30,00

Курбан Бердыев

Рубин, Ростов

13

3

23,08
Вадим Евсеев
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
0
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