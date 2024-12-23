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Сегодня, 15:58

Евсеев: «У «Динамо» есть проблемы в балансе атаки и обороны»

Камила Абдурахманова
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Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев оценил игру московского «Динамо» в первой части сезона РПЛ.

«Со слов тренера Лички, команда набрала на первом отрезке сезона на три очка больше, чем на том же отрезке в прошлом сезоне. Какая тут нестабильность? Результат команды улучшился, о какой нестабильности может идти речь? «Динамо» стало набирать больше очков, но у команды есть проблемы в балансе атаки и обороны», — сказал Евсеев Metaratings.ru.

По результатам 18 туров РПЛ команда под руководством Марцела Лички находится на четвертом месте турнирной таблицы. Бело-голубые заработали 35 очков, забив 37 голов и пропустив 20. Для подготовки к будущим матчам футболисты проведут зимние сборы в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник: Metaratings.ru
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Вадим Евсеев
ФК Динамо (Москва)
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