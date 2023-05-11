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Сегодня, 21:37

Евсеев заявил, что Семин пока не сказал своего последнего слова в футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эксклюзивном комментарии поздравил бывшего наставника «Локомотива» Юрия Семина с днем рождения.

«Как Семин вел себя на тренировках? Он был и спокойным, и взрывным. Требовательным, знал меру. Знал, когда дать кнут, а когда пряник. Сказал ли он свое последнее в футболе? Нет, пока не сказал. Он в хорошей форме», — приводит слова Евсеева «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 11 мая, Семину исполнилось 76 лет. Специалист тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив», «Ростов» и многие другие клубы. Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005119683_evseev_semin_poka_ne_skazal_svoego_poslednego_slova_v_futbole
Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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