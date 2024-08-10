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Сегодня, 15:54

Евсиков: «Моя родина — Владимир. Москва — второй дом»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Денис Евсиков рассказал, какой из городов считает своей родиной.

«Моя родина — Владимир. Москва — второй дом. Комфортно мне и там, и там», — приводит «РБ Спорт» слова Евсикова.

Также он ответил на вопрос о том, ходил ли в детстве на матчи «Торпедо».

«Да, как только приехал из Германии с родителями — мне было 10 лет. Записался в футбольную секцию и на каждый домашний матч ходил с друзьями. Тогда во Владимире была сильная команда и центральные трибуны забивались под завязку», — добавил Евсиков.

Будучи футболистом, Евсиков выступал за ЦСКА, «Терек», нальчикский «Спартак», «Томь» и другие команды. В настоящее время он возглавляет владимирское «Торпедо».

Источник: РБ Спорт
Денис Евсиков
Футбол
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