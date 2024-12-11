Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Макгиди — об интересе «Зенита»: «Они пытались купить меня, но я ответил, что этот трансфер невозможен»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» высказался о переходах экс-нападающих красно-белых Артема Дзюбы и Александра Соболева в «Зенит».

— Это безумие! У меня тоже была такая возможность, когда «Зенит» тренировал Лучано Спаллетти. В мой первый же сезон в «Спартаке» они пытались купить меня: спустя шесть или семь месяцев после перехода разговаривали с моим агентом. Потом начали прощупывать почву в «Спартаке», были какие-то запросы. Но ничего более, потому что я сказал: «Нет, этот трансфер невозможен! Так никто не делает», — сказал Макгиди «СЭ».

Макгиди также объяснил, почему не смог бы перейти в «Зенит».

— Я был предан «Спартаку», все мои мысли связаны с этим клубом. Поэтому я быстро стал и до сих пор являюсь болельщиком команды. Я также очень скоро понял, что этот клуб значит для его фанатов. Видел, какой была реакция на переход Быстрова... Когда мы играли с «Зенитом», чувствовался особый градус противостояния. Конечно, матчи с ЦСКА — это дерби, но игры с «Зенитом» ощущались совершенно по-особенному. Я бы никогда не смог перейти в «Зенит». Если бы даже последовало официальное предложение, я бы ни на секунду не задумался над возможностью принять его, потому что мне нравился «Спартак», — добавил Макгиди.

Эйден Макгиди, Валерий Карпин, Унаи Эмери. «Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные». Мощное интервью Макгиди

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

1
Александр Соболев
Артем Дзюба
Эйден Макгиди
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Макгиди вспомнил, как в раздевалку «Спартака» принесли сумку с деньгами
Мэр Таганрога сообщила о выведенной из строя котельной
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Онкоэндокринолог рассказал о симптомах узлов в щитовидной железе
Сегодня
Вчера
Неделя