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Сегодня, 08:30

Макгиди — о взаимоотношениях с Карпиным: «Написал ему, но он не ответил»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» заявил, что экс-тренер красно-белых Валерий Карпин не ответил на его сообщение.

— Дело в том, что после отъезда из России я давал пару интервью, говоря о некоторых вещах в шутливой манере. Возможно, при переводе на русский какие-то слова могли быть не так донесены: якобы я имел в виду что-то плохое. Не знаю, прав я или же ошибаюсь, но я написал Карпину — хотел пообщаться, ведь у нас не было каких-то конфликтов. Но он не ответил, — сказал Макгиди «СЭ».

Макгиди также рассказал, почему хотел пообщаться с Карпиным.

— Паршивлюк прислал мне номер. Я уточнил, точно ли это рабочий телефон, Сергей сказал, что номер верный. В любом случае я написал, чтобы узнать, как у него дела, все ли в порядке. Надеялся, что сможем пообщаться. Когда ты становишься старше, к тебе приходит осознание, что было бы хорошо вновь поговорить со старыми знакомыми. Ведь в течение профессиональной карьеры ты сконцентрирован только на футболе, — добавил Макгиди.

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С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Валерий Карпин
Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)
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