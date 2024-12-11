Макгиди рассказал, что скучает по «Спартаку»: «Смотрел, как Жано и Боккетти празднуют чемпионство, и завидовал»

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» высказался об уходе из стана красно-белых в 2014 году.

— Возможно, но все, что ни делается, к лучшему. И карьера в «Спартаке» тоже могла сложиться успешнее. Задачей было выиграть чемпионат, но нам это не удалось. Я знал, что однажды буду играть в Англии. Хотя при Роберто Мартинесе в «Эвертоне» выходил на поле нечасто. Тогда у меня проскакивали мысли, что, возможно, надо было остаться в «Спартаке». Команда ведь потом выиграла чемпионат. Я смотрел на фото, где Сальваторе Боккетти и Жано Ананидзе празднуют чемпионство, и завидовал, — сказал Макгиди «СЭ».

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Также он играл за «Селтик», «Эвертон», «Шеффилд Уэнсдей», «Престон», «Сандерленд» и другие клубы. За сборную Ирландии Макгиди провел 92 матча и забил 5 голов. Последним клубом ирландца стал «Эйр Юнайтед». В октябре 2024 года Макгиди объявил о завершении карьеры футболиста.