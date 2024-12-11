Макгиди — о Махачкале: «Город словно заброшенный, полуразрушенные здания, люди с автоматами»

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» назвал самый худший город, в котором играл.

— Вы называли Махачкалу худшим городом, в котором играли.

— Да, было такое, ха-ха!

— Почему?

— Тогда у них был старый стадион, где раздевалки похожи на школьные классы. Очень холодно. Все эти вещи добавляли эмоций, что в итоге сложилось в худший опыт выездных матчей. Помню, что я еще и плохо сыграл там. Поле было отвратительным. Да и отель... Кажется, там максимум одна звезда! Буквально — bed & breakfast.

Перед игрой еда была ужасной. Я спросил у Жано: «Что это вообще такое»? А он ответил, что это одна из лучших гостиниц в Махачкале... Просто невозможно! Причем их команда жила в более хорошем отеле. Уже потом они построили и новый стадион, и новую гостиницу. Но тот случай стал пиком нашего пребывания в Махачкале. Плюс в день матча шел дождь, который испортил газон. В общем, едешь ты по Махачкале, а за окном словно заброшенный город: полуразрушенные здания, люди с автоматами вдоль всего пути... Не самый лучший опыт. Думаю, сегодня там все иначе.

— После этого рассказа вам лучше туда не возвращаться.

— Возможно, кто-то посадит меня в подвал, ха-ха!

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.