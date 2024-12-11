Макгиди — о взвешиваниях при Карпине: «Эменике как-то заплатил 7 тысяч долларов за лишний вес»

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» поделился историями о штрафах за вес во времена экс-тренера красно-белых Валерия Карпина.

— Для меня это был настоящий культурный шок! В «Селтике» с весом была более спокойная обстановка, несмотря на то что мы играли в Лиге чемпионов каждый сезон и завоевывали трофеи. Большая разница в менталитете и регламентированной структуре тренировок и игр — все для меня было по-другому.

Раньше нас каждый день взвешивал врач. Физиотерапевт определял максимальную планку веса. Если показатель был больше этого числа, вас штрафовали по 1 доллару за грамм. Так что один килограмм лишнего веса равнялся тысяче долларов. А если на следующий день перебор на один килограмм сохранялся, то сумма штрафа становилась уже две тысячи долларов. В конце месяца список с этими суммами был ужасающим! Помню, что Эменике как-то заплатил около семи тысяч долларов за один месяц, — сказал Макгиди «СЭ».

Бывший футболист «Спартака» также рассказал о хитростях, которые применял бразилец Ари, чтобы не платить штрафы за лишний вес.

— Бразильцы же в этом плане были умны, те же Ари и Веллинтон. Если Ари накануне вечером где-то тусовался, а на следующий день чувствовал, что не вписывается в лимит веса, он просил меня пойти ко врачу вместе с ним.

В кабинете он просил меня поболтать с доктором. Я начинал беседовать: жаловался ему на самочувствие, боль в груди или что-то такое... В это время Ари быстро запрыгивал на весы и говорил: «Док, я вешу 82 килограмма. Все отлично!» И врач говорил: «О, хорошо, без проблем». И записывал эти данные в журнал. Мы часто так делали, — добавил Макгиди.

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.