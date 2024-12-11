Макгиди рассказал, как Эмери послал его: «Главный тренер «Севильи» вдруг пишет игроку «Спартака» Fuck you!

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» рассказал, как экс-тренер красно-белых Унаи Эмери послал его.

— Слышали, что Эмери дважды послал вас после ухода из «Спартака».

— У нас были сборы в Испании. Тогда Эмери как раз вернулся в «Севилью». И вдруг он прислал мне сообщение: «Fuck you!» Я показал это Николасу Парехе: «Смотри, мне написал Эмери». А я на тот момент не разговаривал с ним год. Я ответил так же: «Fuck you!» Потом Унаи снова отправил мне эту же фразу, а я снова ответил тем же... Но подумал: странно, почему Эмери пишет мне это? Возможно, потому что я часто говорил эту фразу на тренировках? Других вариантов у меня нет.

— Все равно странно.

— Согласен, но, возможно, это была шутка. Не знаю точно, потому что с тех пор мы не разговаривали. Так что это было мое последнее общение с ним. Опять же, так как я был довольно эмоциональным на поле, может быть, он запомнил одну фразу, которую я говорил, и просто отправил мне ее. Не знаю. Но когда главный тренер «Севильи» вдруг пишет игроку «Спартака» не «Привет, Эйден, как дела?», а «Fuck you»... Просто посылает меня! Это забавно и удивительно.

— Если удастся, обязательно уточним у Унаи, почему он так поступил.

— Я точно знаю, что в этом не было злого умысла. Когда я играл за «Эвертон», в последний день трансферного окна спортивный директор «Севильи» Мончи связывался с моим агентом по поводу возможной аренды в испанский клуб. Поэтому его сообщение, должно быть, просто шутка. Унаи, наверное, был в хорошем настроении, потому что в противном случае не думаю, что он спрашивал бы моего агента, есть ли шанс на переход в «Севилью». Конечно, странная шутка, ну да ладно.

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.