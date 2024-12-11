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Сегодня, 11:15

Макгиди рассказал, что смотрит фильмы о Путине: «Его история не может быть неинтересной»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» рассказал об интересе к фильмам о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

— В одном из интервью вы сказали, что до сих пор читаете книги и смотрите фильмы о России и Владимире Путине.

— Да, это так.

— Откуда такой интерес?

— Да просто любопытно. Наверное, потому что у меня есть определенная связь с Россией, ведь я там жил. Порой смотрю ролики, снятые людьми, которые ездят в Москву как туристы. Очень нравится снова видеть те места и сравнивать их реакцию с той, что была у меня в свое время.

Ну а история Владимира Путина не может не быть интересной. О нем есть много документальных фильмов. Я смотрел и про Эдварда Сноудена, который покинул США, и теперь он в России в убежище...

Из последнего читал книгу Билла Браудера «Красный циркуляр». Не уверен, слышали ли вы о ней. Главный герой — биржевой маклер, который переезжает в Россию, становится олигархом, а затем он почти теряет свою компанию, что, вероятно, случалось довольно часто в вашей стране. Интересное чтиво.

Эйден Макгиди, Валерий Карпин, Унаи Эмери. «Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные». Мощное интервью Макгиди

Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)
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