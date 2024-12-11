Макгиди — о сломанной двери в Саранске: «Она была из картона, а сам стадион построен еще в СССР»

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» вспомнил, как во время матча 27-го тура премьер-лиги против «Мордовии» (2:1) в 2013 году сломал дверь на стадионе в Саранске.

Макгиди был удален за фол на футболисте хозяев и сразу же после ухода с поля сломал дверь на стадионе.

— Мы говорили о накале больших матчей, но вы вскипали и с аутсайдерами. В Саранске удалились, а потом сломали дверь в раздевалке. Помните?

— Ох, это было эмоционально, да. Я тогда ударил дверь ногой или кулаком, но она была буквально из картона. Возможно, ее сделали еще в Советском Союзе! Я же не такой громила, как, например, Эменике. Дверь рухнула, а потом в прессе написали, что Макгиди разгромил всю раздевалку.

Конечно, я был расстроен, что меня удалили, плюс я хотел, чтобы команда выиграла. Но они дали мне дисквалификацию на шесть матчей, объяснив это тем, что я разгромил раздевалку. Хорош, ребята, вы вообще видели эту дверь? Она реально из картона. Да и сам стадион был будто из 1940-х годов.

Случались такие моменты, но я просто не мог по-другому играть за «Спартак». Я эмоциональный человек. Не знаю, хорошо это или плохо, но думаю, что мне помогло это в карьере. Я позже дал несколько интервью, в которых рассказал кое-что о «Спартаке», о том, как там все было устроено, может быть, о конфликтах с тренерами. Но за четыре года происходило всякое, и это нормально. При этом время, проведенное в клубе, мне понравилось. Сегодня я вспоминаю о нем с любовью, потому что я обожал клуб и его фанатов, которые безумно переживали за результат и так радостно праздновали победы.