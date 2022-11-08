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Сегодня, 03:42

Ежов: «Крылья Советов» готовы бороться за 5-6 место в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов оценил выступление команды в первой половине чемпионата России.

— Довольны тем, как «Крылья» провели первую половину сезона?

— Скорее нет, чем да. Были хорошие игры, были плохие. Но я считаю, что очков на сегодняшний день мы не добрали.

— Сказался массовый уход лидеров команды прошлого сезона — Ивана Сергеева, Никиты Чернова, Данилы Пруцева, Антона Зиньковского, Владислава Сарвели?

— Одни ребята ушли, другие пришли. Поэтому игра, на самом деле, не поменялась. С нашим тренером она сохраняется независимо от того, кто приходит и уходит. Вопрос только в реализации моментов и какой-то внимательности в нюансах.

— То есть способны бороться за пятое-шестое место, как и в прошлом сезоне?

— Конечно, готовы. Повторюсь: надо где-то подтянуть реализацию моментов, совершать поменьше ошибок в обороне — и вы не заметите разницу в нашей игре по сравнению с прошлогодними «Крыльями».

После 16 матчей «Крылья Советов» с 20 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://iz.ru/1421908/aleksei-fomin/vyzov-piniaeva-v-sbornuiu-sluchai-neordinarnyi-no-zasluzhil
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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