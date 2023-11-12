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Сегодня, 12:44

Ежов надеется, что «Крылья Советов» останутся в верхней части таблицы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов после победы над «Уралом» (3:1) в 15-м туре РПЛ оценил положение команды после первого круга.

«Всегда приятно идти наверху. Думаю, никто от этого не откажется. Пока у нас получается. Мы стараемся идти от матча к матчу. Если останемся высоко и в конце сезона, будет прекрасно. Молодым игрокам всегда тяжело стабильно играть. Но он в этом прибавляет. Он молодец, мы очень рады за него. Еще и гол забил сегодня, провел отличный матч», —приводит слова Ежова Metaratings.ru.

После 15 туров «Крылья Советов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/ezhov-budet-prekrasno-esli-krylya-ostanutsya-vysoko-i-v-konce-sezona-304753/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
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