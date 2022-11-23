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23 ноября, 21:36

Ежов о возможном уходе футболистов из «Крыльев Советов»: «Хочется, чтобы команда была сплоченной, но мы не все решаем»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, какое настроение в команде перед зимним трансферным окном.

«Хотим ли мы закончить сезон этим же составом? Не знаю, как получится, тут же не мы всегда всё решаем. Конечно, хочется, чтобы команда была сплоченная. Когда кто-то уходит, это вызывает дискомфорт», — приводит Metaratings слова Ежова.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 17 матчах. В Кубке России команда идет на второй строчке в группе B с 9 очками в 5 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/ezhov-o-vozmozhnom-ukhode-igrokov-krylev-khochetsya-chtoby-komanda-byla-splochyennoy-no-my-ne-vsegda-1421304/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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ТБ 2.5

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