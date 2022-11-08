Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:16

Ежов о вызове Пиняева в сборную России: «Считаю, что Сережа заслужил»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Новости

Полузащитник «Крылья Советов» Роман Ежов поделился впечатлениями от вызова Сергея Пиняева в основную сборную России.

— Поздравили его, разумеется. Кто-то лично пожал руку, кто-то написал сообщение, — приводит слова Ежова «Известия». — Все очень рады. Да не только за него — за всех, кого вызвали из «Крыльев Советов». Особенно рады за тех, кто первый раз получает вызов в сборную.

— С Пиняевым случай интересный. Не часто у нас вызывают в первую сборную футболиста, которому только недавно исполнилось 18 лет.

— Да, случай экстраординарный. Но все когда-то впервые бывает. Считаю, что Сережа заслужил.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.

Источник: https://iz.ru/1421908/aleksei-fomin/vyzov-piniaeva-v-sbornuiu-sluchai-neordinarnyi-no-zasluzhil
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команда Овечкина может стать безнадежным аутсайдером. «Вашингтон» играет все хуже и хуже
Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала
Макрон указал на необходимость возобновить переговоры РФ и Украины
В США заявили о контактах с РФ для снижения риска ядерной эскалации
В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Карпин отцепил Чистякова и взял Пиняева с Карпукасом. Тренер строит сборную России послезавтрашнего дня
Гендиректор «Ахмата» объяснил вызов Садулаева в сборную тем, что Карпин видит в нем потенциал
Дасаев — о составе сборной России: «В «Зените» играют одни иностранцы. Кого там брать?»
Кавазашвили считает оправданным вызов шести спартаковцев в сборную: «Команда на подъеме»
В «Нижнем Новгороде» считают, что защитник Агапов закрепится в сборной России
Колоскова не удивляет количество новичков в сборной: «Идет знакомство с футболистами, у которых есть потенциал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ежов: «Крылья Советов» готовы бороться за 5-6 место в РПЛ»