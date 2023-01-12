Бразильский журналист: «Ренан — будущее сборной Бразилии. Но сразу Ловрена не заменит»

Бразильский журналист Фабио Алейшо в интервью «СЭ» высказался о новичках «Зенита».

— «Зенит» объявил о переходе 19-летнего защитника «Коринтианса» Роберта Ренана. Что это за футболист?

— Молодой и очень перспективный игрок. Он уже провел несколько матчей за основу «Коринтианса». Виктор Перейра, который сейчас возглавил «Фламенго», его ценил, давал шансы. Роберт успел себя зарекомендовать. В Бразилии считают, что это будущее нашей сборной. В ближайшие годы он туда пробьется и сыграет на следующем чемпионате мира.

— Его козыри?

— Техничный игрок, умеет начинать атаки. У него хороший длинный пас, может сыграть накоротке. Умеет выбирать позицию, тактически обученный.

— Но для центрального защитника не очень высокий.

— Да, 186 сантиметров. Но это не проблема. Ренан компенсирует это грамотным выбором позиции.

— Но не слишком ли рискованно в 19 лет переезжать из Бразилии в Россию?

— На начальном этапе проблемы с адаптацией могут возникнуть. Он все-таки не очень опытный, немного играл на высоком уровне. Так что в первый месяц Ренан вряд ли будет выходить в стартовом составе «Зенита».

— То есть с ходу не заменит Ловрена?

— Да, пожалуй, сразу, с первой игры, не сможет. Какое-то время ему потребуется. Но вот в плане языка Ренан не будет испытывать сложностей. Рядом будут действовать Дуглас Сантос и Родригао. Все в порядке. Они могут общаться на португальском.