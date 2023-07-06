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Сегодня, 14:02

Алейшо: «Фернандес не приостанавливал контракт с ЦСКА, они его разорвали перед трансфером в «Интернасьонал»

Алейшо поделился информацией о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский журналист Фабио Алейшо поделился информацией о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«У него нет контракта с ЦСКА. Да-да, Марио никогда его не приостанавливал. Он разорвал контракт с ЦСКА перед переходом в «Интернасьонал», поэтому с ЦСКА и просили компенсацию за возвращение игрока и по этой причине трансфер в «Зенит» стал возможен. Контракт пока не подписан, поэтому давайте чуть подождем. Сейчас рано об этом говорить», — приводит слова Алейшо Metaratings.ru.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.

По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» на правах свободного агента после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит у «Интернасьонала» контракт футболиста за сумму порядка 360 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleisho-mario-nikogda-ne-priostanavlival-kontrakt-s-cska-oni-ego-razorvali-pered-transferom-v-internasonal-263996/
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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