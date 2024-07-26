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Журналист Алейшо: «Марио Фернандес может рассмотреть варианты с «Химками» или «Торпедо»»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бразильский журналист Фабио Алейшо поделился мнением о будущем экс-защитника «Зенита» и ЦСКА Марио Фернандеса.

«Марио жалеет, что перешел в «Зенит»? Не думаю. Где он будет играть? Зависит от того, где он хочет жить. Например, если говорим о Москве, есть «Химки». Или «Торпедо», если будет хорошее предложение», — приводит слова Алейшо «РБ Спорт».

24 июля «Зенит» объявил о завершении сотрудничества с Фернандесом по соглашению сторон.

33-летний защитник играл за сине-бело-голубых с лета 2023 года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Марио Фернандес
ФК Зенит
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