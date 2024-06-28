Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:12

Журналист Алейшо о назначении Артиги в «Химки»: «Франк хорошо себя показал в первой лиге, он хочет попробовать себя в РПЛ»

Журналист Алейшо рассказал, какой стиль будет ставить «Химкам» Артига
Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бразильский журналист Фабио Алейшо в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение на пост главного тренера «Химок» Франка Артиги.

28 июня пресс-служба подмосковного клуба сообщила о достижении контрактного соглашения с испанским специалистом.

«В «Родине» Артига показал хорошую работу. Когда он принял команду, была сложная ситуация в турнирной таблице, хотя стояла задача выйти в РПЛ. В итоге Артига не смог попасть в стыковые матчи по итогам сезона только из-за равенства очков с тульским «Арсеналом». По личным встречам «Родина» уступила тулякам — в первом круге они проиграли, а во втором была ничья, хотя футболист «Арсенала» забил гол после игры рукой, который был засчитан. Артига провел хорошую работу в «Родине», практически добился нужного результата», — сказал Алейшо «СЭ».

Алейшо также рассказал об игровом стиле, который Артига ставит своим командам.

«Он любит играть в контроль мяча. Под руководством Артиги «Родина» практически всегда владела мячом больше, чем соперник. Думаю, что такой стиль будет и у «Химок». По первому товарищескому матчу против «СКА-Хабаровска» (4:1) виден стиль тренера. У испанца такая философия: «Пока у нас есть мяч, то соперник не может нам забить гол». А после потери нужно сразу же начинать прессинговать. Эта философия есть в Испании, в «Барселоне». Франк хорошо себя показал в первой лиге, и он хочет попробовать себя в РПЛ. «Химки» — это хороший вариант, где есть опытные игроки. Еще у подмосковного клуба будет тренер по физической подготовке, который работал с испанцем в «Родине». Думаю, что будет интересно понаблюдать за Артигой», — добавил Алейшо.

47-летний испанский специалист сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева, об уходе которого стало известно в июне. В минувшем сезоне подмосковная команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.

ФК Химки
Франк Артига
0
Читайте также
Дрейк проиграл 500 тысяч долларов ставкой на «Эдмонтон» в Кубке Стэнли
МОК объявил имена россиян, получивших приглашения на Олимпиаду-2024
Путин подписал указ о ежемесячной выплате служащим по контракту военным
Торпедовский гигант в десятке, белорус – на пороге рекорда, а Демидова «потопили». Что ждать от драфта НХЛ-2024
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Байден, у нас проблемы: демократы ищут замену на выборы после дебатов с Трампом
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Химки» заинтересованы в подписании нигерийского форварда Йенне

Бизнесмен Садыгов: «Информация, что официальное расставание «Химок» с Талалаевым не оформлено, неправда»