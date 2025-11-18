Челестини: «Уход Станковича и Карпина? Жалко, им нужно давать время на работу»

Сегодня, 13:23
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на отставки Деяна Станковича из «Спартака» и Валерия Карпина из «Динамо».
— Станкович и Карпин покинули свои команды. Ваша реакция?
— Жалко, — сказал Челестини журналистам на открытой тренировке. — Мне не нравится, когда прощаются с тренерами. Мне кажется, что им нужно давать время на работу. Нужно верить в процесс и быть терпеливым. В футболе сложный процесс быть терпеливым и верить в процесс. Но клубы, которые сохраняют терпение, добиваются успеха.
— Но вы остаетесь?
— Я — да. Сегодня я буду тренировать, завтра не знаю, что будет. Но у меня не было встречи с руководством.
ЦСКА в 16-м туре РПЛ сыграет на выезде со «Спартаком». Встреча пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.
-философ-
Челестини пока фартит с результатами команды, вот и остаётся у руля. Как только ЦСКА начнёт штормить и проиграет несколько игр подряд, настигнет та же участь, что и Карпина и нашего невростеника. Всё логично.
18.11.2025
Гена Самарцев
Ну оскорблять я не стал бы их, но тенденция нехорошая у нас в спортивной журналистике..чего только стоит недавняя "работа" Адама Ахмадова в Грозном
18.11.2025
А где Субулька?
дайте Челестини всего сразу, хватит кусковать. на главную его, а то Валеры слишком много.
18.11.2025
Армеец
Как всегда мудако...е членкорры СЭ!!!!!
18.11.2025
Russpiel
- Жалко. Мы с Талалаевым не специально показали как надо.
18.11.2025
Джон Сильвер
"Дайте Валере поработать" и "Валера, верим!" где-то я уже слышал. Даже стишата были.) Умом Валеру не понять, Его успехов не измерить: С ним чемпионами не стать – В Валеру можно только верить…
18.11.2025
Гена Самарцев
А к чему был последний вопрос? Бред какой то
18.11.2025