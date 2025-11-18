Челестини: «Уход Станковича и Карпина? Жалко, им нужно давать время на работу»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на отставки Деяна Станковича из «Спартака» и Валерия Карпина из «Динамо».

— Станкович и Карпин покинули свои команды. Ваша реакция?

— Жалко, — сказал Челестини журналистам на открытой тренировке. — Мне не нравится, когда прощаются с тренерами. Мне кажется, что им нужно давать время на работу. Нужно верить в процесс и быть терпеливым. В футболе сложный процесс быть терпеливым и верить в процесс. Но клубы, которые сохраняют терпение, добиваются успеха.

— Но вы остаетесь?

— Я — да. Сегодня я буду тренировать, завтра не знаю, что будет. Но у меня не было встречи с руководством.

ЦСКА в 16-м туре РПЛ сыграет на выезде со «Спартаком». Встреча пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.