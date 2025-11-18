Видео
Сегодня, 13:00

Челестини: «Не думаю, что у «Спартака» поменяется игровой стиль после ухода Станковича»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал изменения в игре «Спартака» после отставки Деяна Станковича.

— Как смена главного тренера в «Спартаке» повлияет на подготовку к матчу?

— Мы очень хорошо знаем «Спартак», — сказал Челестини журналистам на открытой тренировке. —  Но все может меняться. Не думаю, что у команды поменяется игровой стиль. Мы будем готовиться в обычном режиме. Плюс мы должны думать, что нам делать в этом матче.

— Вы говорили, что команда на пределе. В двухнедельную паузу команда отдохнула?

— Нет. Потому это касалось тех людей, которые уезжают в сборную. Они на пределе. Им нужен был отдых, они очень много играют. Но хорошие игроки всегда уезжают в сборные. Это надо принимать. Но с остальными игроками мы можем очень хорошо поработать.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.

3

  • А где Субулька?

    нет не надо слов и не надо паники синьор Фабио; просто лягте, расслабтесь и посторайтесь получить удовольствие.

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    но при этом есть индивидуальное мастерство и настрой на игру, а в дерби этого достаточно. я думаю, Спартак просто снесет неиграющую команду ЦСКА.

    18.11.2025

  • hant64

    Фабио прав - игровой стиль Спартака не поменяется, ибо то, чего нет и не было при Станковиче, в принципе поменяться не может из-за отсутствия самого предмета изменений.

    18.11.2025

    Фабио Челестини
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
