Челестини: «Не думаю, что у «Спартака» поменяется игровой стиль после ухода Станковича»

Сегодня, 13:00
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал изменения в игре «Спартака» после отставки Деяна Станковича.
— Как смена главного тренера в «Спартаке» повлияет на подготовку к матчу?
— Мы очень хорошо знаем «Спартак», — сказал Челестини журналистам на открытой тренировке. — Но все может меняться. Не думаю, что у команды поменяется игровой стиль. Мы будем готовиться в обычном режиме. Плюс мы должны думать, что нам делать в этом матче.
— Вы говорили, что команда на пределе. В двухнедельную паузу команда отдохнула?
— Нет. Потому это касалось тех людей, которые уезжают в сборную. Они на пределе. Им нужен был отдых, они очень много играют. Но хорошие игроки всегда уезжают в сборные. Это надо принимать. Но с остальными игроками мы можем очень хорошо поработать.
Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.
А где Субулька?
нет не надо слов и не надо паники синьор Фабио; просто лягте, расслабтесь и посторайтесь получить удовольствие.
18.11.2025
но при этом есть индивидуальное мастерство и настрой на игру, а в дерби этого достаточно. я думаю, Спартак просто снесет неиграющую команду ЦСКА.
18.11.2025
hant64
Фабио прав - игровой стиль Спартака не поменяется, ибо то, чего нет и не было при Станковиче, в принципе поменяться не может из-за отсутствия самого предмета изменений.
18.11.2025