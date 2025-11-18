Челестини рассказал о физическом состоянии Акинфеева и Облякова перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о физических кондициях вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Ивана Облякова перед матчем со «Спартаком».

— Акинфеев готов сыграть со «Спартаком»? И как себя чувствуют Алвес с Мойзесом?

— Они все тренируются, — сказал Челестини на открытой тренировке. — В эти дни я приму решение, кто сыграет в матче с первых минут. Сегодня Акинфеев тренировался. Очевидно, что шаг вперед. Это означает, что мы идем в правильном направлении. Только Игорь может сказать, готов ли он или нет. У него пока не спрашивал, как здоровье. Но у него хватает опыта, чтобы понять свою готовность.

— А Обляков?

— Завтра он будет принимать участие в тренировочном процессе.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.