Фабио Каннаваро: «Мостовой — великий игрок. Против него всегда было трудно играть»

Экс-капитан сборной Италии по футболу, обладатель «Золотого мяча» — 2006 Фабио Каннаваро поделился впечатлениями от участия в московском турнире по паделу Winline LPL Cup.

— Как вам соревнования?

— Организация замечательная. Все прошло отлично. Знаю этот спорт давно, но это мой первый турнир. Падел — достаточно тяжелый вид спорта. Для меня особенно, ведь у меня проблемы с коленом. Дальнейшее участие зависит от состояния. Вообще, всегда приятно участвовать в таких турнирах.

Также бывший защитник поделился мнением о своем напарнике, экс-футболисте сборной России Александре Мостовом.

— Как вам ваш партнер?

— Великий футболист. Но как партнер в паделе я ему не подошел. Это первый раз для меня в таком турнире, нужно относиться с пониманием.

Большой талант, отличный противник. На поле с ним всегда было трудно. Хорошо, что в футболе мы имеем возможность встречать столько друзей! Когда играем в падел или футбол, это самое главное.

Каннаваро является чемпионом мира-2006 в составе сборной Италии. 51-летний экс-защитник наиболее известен по выступлениям за «Наполи», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал».