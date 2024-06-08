Фабрицио Романо: «ПСЖ» не откажется от трансфера Сафонова

«ПСЖ» не планирует отказываться от перехода голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, позиция парижан не изменилась из-за проблем 25-летнего вратаря с выплатой алиментов бывшей жене.

Ранее появилась информация, что голкиперу запретили выезд из России из-за невыплаченных алиментов бывшей жене. Сообщалось, что из-за этого его трансфер в «ПСЖ» может сорваться.

В конце мая Романо сообщил, что Сафонов в июне подпишет контракт с французским клубом. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.