Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:14

Фабрицио Романо: «ПСЖ» не откажется от трансфера Сафонова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«ПСЖ» не планирует отказываться от перехода голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, позиция парижан не изменилась из-за проблем 25-летнего вратаря с выплатой алиментов бывшей жене.

Ранее появилась информация, что голкиперу запретили выезд из России из-за невыплаченных алиментов бывшей жене. Сообщалось, что из-за этого его трансфер в «ПСЖ» может сорваться.

В конце мая Романо сообщил, что Сафонов в июне подпишет контракт с французским клубом. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
Обсудить
Читайте также
Защитник «Флориды» Куликов впервые сыграет в финале Кубка Стэнли в 33 года
ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на два года
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Сафонову запретили выезд из России. Что известно на данный момент. Live!
«Чемпионат»: в «ПСЖ» не сомневаются в трансфере Сафонова из-за скандала с бывшей женой
Рианчо не удивлен возможным переходом Сафонова в «ПСЖ»
Журналист из Франции: «Есть сомнения из-за того, что Сафонов русский. Могут быть проблемы с трансфером в «ПСЖ»
Сафонов заявил, что после отпуска планирует вернуться в «Краснодар»
Сафонов: «На сегодняшний день я футболист «Краснодара»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Кузьмичев не считает, что у ЦСКА будет балканский вектор в трансферах после прихода Николича

Агент: «Воссоединение связки Жиго и Джикии в «Марселе»? Они были хороши для «Спартака»