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17 июля, 23:52

Фабрицио Романо: «Спартак» ведет переговоры с «Сассуоло» о подписании Рожерио

Ана Горшкова
Корреспондент
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Московский «Спартак» намерен подписать бразильского защитника «Сассуоло» Рожерио, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры между сторонами продолжаются. Сам Рожерио заинтересован в переходе, а «Сассуоло» все еще надеется удержать 25-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что переход футболиста обойдется московскому клубу примерно в 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провел 37 матчей, отметившись 34 результативными передачами. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.

Марио Фернандес и&nbsp;Страхинья Эракович. РПЛ, таблица трансферов лета: Фернандес стал игроком «Зенита», «Спартаку» нужен Эракович

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
РПЛ
ФК Сассуоло
ФК Спартак (Москва)
Рожериу
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