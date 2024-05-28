Источник: Сафонов подписал пятилетний контракт с «ПСЖ»

Голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов подписал контракт с «ПСЖ», сообщил в своих социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Срок соглашения россиянина с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года. Сумма сделки составила 20 миллионов евро.

25-летний Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.