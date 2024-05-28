Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:42

Источник: Сафонов подписал пятилетний контракт с «ПСЖ»

Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов подписал контракт с «ПСЖ», сообщил в своих социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Срок соглашения россиянина с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года. Сумма сделки составила 20 миллионов евро.

25-летний Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
12
36
Читайте также
Сафонов прилетел в Париж для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «ПСЖ»
Мамун рассказала о домогательствах тренера
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Финны в бешенстве - сборная России отстранена, а в рейтинге все равно выше их, чехи заговорили о русских деньгах. Что происходит после ЧМХ-2024, где не было России
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
«А когда планируется медосмотр Портоса и Арамиса?» Как во Франции отреагировали на приезд Сафонова
Во Франции сообщили, что Сафонов проходит медобследование для завершения перехода в «ПСЖ»
Сафонов прилетел в Париж! Переход в «ПСЖ» очень близко
RMC Sport: Сафонов прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»
Сафонову нужно обязательно ехать в «ПСЖ». Он ничего не потеряет, даже оказавшись в запасе
Отец Сафонова — о возможном трансфере сына в «ПСЖ»: «Впереди паровоза бежать нельзя»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Слишкович: «Не согласен, что «Спартак» задержался с увольнением Абаскаля»