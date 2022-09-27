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27 сентября, 20:03

Фадлу Давидс стал помощником главного тренера «Локомотива»

Фадлу Давидс.
Фото ФК «Локомотив»

Южноафриканский специалист Фадлу Давидс стал ассистентом главного тренера «Локомотива». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба 27 сентября.

«Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьезного представителя российского футбола. Московский «Локомотив» хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето. Я пришел сюда для того, чтобы помочь команде добиться успеха в ближайшем будущем», — приводит слова Давидса пресс-служба «Локомотива».

41-летний Давидс ранее был помощником Йозефа Циннбауэра в «Орландо Пайретс». Южноафриканец также работал в «Марицбург Юнайтед».

«Локомотив» под руководством Циннбауэра набрал 9 баллов и располагается на 12-й строчке в РПЛ.

29.09.2022 | Спартак — Зенит

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/fadlu-davids/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Фадлу Давидс
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