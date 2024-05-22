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Сегодня, 16:30

«Факел» — «Ахмат»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ

«Факел» и «Ахмат» сыграют в матче 30-го тура РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Ахмата» Бернард Бериша.
Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Факел» и «Ахмат» в Воронеже 25 мая сыграют в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоится на поле «Центрального стадиона профсоюзов». Она начнется в 16.30 по московскому времени.

«Факел» с главным тренером Игорем Черевченко находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 29 баллами. «Ахмат» Магомеда Адиева идет на десятой строчке с 35 очками.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события игры «Факел» — «Ахмат» 25 мая.

«Факел» может остаться в РПЛ без участия в стыковых матчах. Для этого воронежцам надо побеждать «Ахмат» и надеяться, что два из трех прямых конкурентов («Пари НН», «Оренбург» и «Урал») потеряют очки.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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