«Факел» — «Ахмат»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ.

«Факел» и «Ахмат» объявили составы на матч 30-го тура РПЛ.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Максимов.

Запасные: Гудиев, Брызгалов, Суслов, Магаль, Поярков, Акбашев, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия, Аппаев.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Богосавац, Ибишев, Шатара, Гандри, Камилов, Бериша, Ковачев, Камило, Конате.

Запасные: Магомедов, Олейников, Мацуев, Швец, Садулаев, Якуев, Агаларов.

Матч «Факел» — «Ахмат», как и остальные семь игр 30-го тура РПЛ, состоится 25 мая и начнется в 16.30 (мск).

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 29 очками, воронежцы находятся в зоне стыковых матчей за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне.

«Ахмат» идет на 10-й строчке с 35 очками и обеспечил себе место в РПЛ на сезон-2024/25.