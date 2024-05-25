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Сегодня, 15:43

«Факел» — «Ахмат»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ.

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Факел» и «Ахмат» объявили составы на матч 30-го тура РПЛ.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Максимов.

Запасные: Гудиев, Брызгалов, Суслов, Магаль, Поярков, Акбашев, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия, Аппаев.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Богосавац, Ибишев, Шатара, Гандри, Камилов, Бериша, Ковачев, Камило, Конате.

Запасные: Магомедов, Олейников, Мацуев, Швец, Садулаев, Якуев, Агаларов.

Матч «Факел» — «Ахмат», как и остальные семь игр 30-го тура РПЛ, состоится 25 мая и начнется в 16.30 (мск).

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 29 очками, воронежцы находятся в зоне стыковых матчей за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне.

«Ахмат» идет на 10-й строчке с 35 очками и обеспечил себе место в РПЛ на сезон-2024/25.

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Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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