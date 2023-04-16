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Сегодня, 15:37

«Факел» — «Ахмат»: Марков и Конате выйдут с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Факела» и «Ахмата» на матч 23-го тура РПЛ.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Черов, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Магаль, Черняков, Мендель, Рабей, Брахими, Максимов, Ивахнов.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Богосавац, Шатара, Тимофеев, Камилов, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Нижич, Тодорович, Карапузов, Мацуев, Диванович, Гбамбле, Ильин, Агаларов.

Матч пройдет в Воронеже. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Ахмат

Футбол
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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