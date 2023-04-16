Сегодня, 15:37
Стали известны стартовые составы «Факела» и «Ахмата» на матч 23-го тура РПЛ.
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Черов, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.
Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Магаль, Черняков, Мендель, Рабей, Брахими, Максимов, Ивахнов.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Богосавац, Шатара, Тимофеев, Камилов, Швец, Садулаев, Харин, Конате.
Запасные: Опарин, Ташаев, Нижич, Тодорович, Карапузов, Мацуев, Диванович, Гбамбле, Ильин, Агаларов.
Матч пройдет в Воронеже. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.