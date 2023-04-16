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Судейство

Сегодня, 22:50

«Факел» — «Ахмат»: в ворота воронежцев не назначен пенальти. Где на самом деле сыграл рукой Божин?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 40-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Факел» — «Ахмат» (1:1) арбитр Роман Галимов не назначил 11-метровый удар в ворота воронежской команды, а видеоарбитр Иван Сиденков спустя некоторое время не нашел оснований для вмешательства в действия судьи.

Галимов с той позиции, которую он занимал, не мог видеть, где произошел контакт мяча с правой рукой Сергея Божина. Сиденков, судя по титрам, определил, что это случилось вне пределов штрафной.

Согласится с арбитрами или оспорить их решение невозможно. Два повтора не позволяют сделать однозначный вывод. Если смотреть первый из них — увидишь контакт с рукой, когда и рука, и мяч находятся на линии штрафной площади. Значит, следует назначить пенальти. Второй же создает ощущение, что контакт на линии штрафной произошел уже не с рукой, а с грудью, а руки мяч коснулся чуть раньше.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Ахмат
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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