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Судейство

Сегодня, 21:15

«Факел» — «Акрон»: решение судьи снова правильно изменено — удален Марков

Александр Бобров
Шеф-редактор
Игровой эпизод матча «Факел» — «Акрон».
Фото Скриншот трансляции
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На 45+1-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Факел» — «Акрон» судья Евгений Буланов ошибочно оценил фол Евгения Маркова и вынес ему только предупреждение. Хотя воронежец ударил Бояна Димоски в голень прямой ногой и открытыми шипами, совершив серьезное нарушение правил.

Фото Скриншот трансляции

В действия рефери вмешался видеоарбитр (ВАР) Владислав Безбородов, после чего судья второй раз в игре посмотрел видеозапись и изменил свое первоначальное решение, удалив Маркова.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Для Безбородова это уже четвертое вмешательство в этом чемпионате. Дважды он помог исправить ошибки судьи Егора Егорова в матче 1-го тура «Химки» — «Динамо» Мх. Всего в двух турах решения арбитров изменялись шесть раз.

Евгений Марков
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
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