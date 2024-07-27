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Сегодня, 21:59

«Акрон» в гостевом матче одержал победу над «Факелом»

Футболисты «Факела» и «Акрона» ведут борьбу за мяч.
Фото ФК «Факел»
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«Акрон» в выездном матче 2-го тура чемпионата России одержал победу над «Факелом» со счетом 2:0.

Голы у тольяттинцев забили Иван Тимошенко (65-я минута) и Солтмурад Бакаев (77).

С конца первого тайма «Факел» играл в меньшинстве из-за удаления нападающего Евгения Маркова.

«Акрон» набрал первые три очка в сезоне и расположился на шестом месте в таблице РПЛ. «Факел» занимает 14-ю строчку при отсутствии баллов.

В следующем матче «Акрон» 30 июля сыграет в гостях против «Рубина» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. «Факел» в этот же день встретится на выезде с «Зенитом».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 20:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:2
Акрон

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
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