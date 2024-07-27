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Сегодня, 15:30

«Факел» — «Акрон»: результаты матчей и статистика личных встреч

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Факел» примет «Акрон» в матче 2-го тура премьер-лиги в субботу, 27 июля. Игра пройдет в Воронеже на арене «Факел», куда команда переехала с этого сезона в связи с реконструкцией Центрального стадиона профсоюзов. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Акрон» проводит дебютный сезон в Российской премьер-лиге. Ранее команды из Тольятти и Воронеже четыре раза встречались в первой лиге: в сезонах-2020/21 и 2021/22. Три раза победу одержал «Факел», один раз — «Акрон». Разность мячей — 4-2 в пользу воронежцев.

«Акрон» вышел в премьер-лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом» (2:0, 1:2). «Факел» в чемпионате России-2023/24 занял 11-е место в РПЛ.

В 1-м туре РПЛ этого сезона «Факел» проиграл «Динамо» в Москве (1:3), а «Акрон» в столице уступил «Локомотиву» (2:3).

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 20:00. Факел (Воронеж)
Факел
Акрон

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
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