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Сегодня, 18:30

«Факел» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Факел» сыграет с «Акроном» в чемпионате России 27 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Данилин (ФК «Акрон»).
Фото ФК «Акрон»
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«Факел» сыграет с «Акроном» в матче 2-го тура чемпионата России в субботу, 27 июля. Игра состоится на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Факел» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре премьер-лиги «Акрон» уступил «Локомотиву» со счетом 2:3. Команда из Воронежа начала новый сезон с поражения от «Динамо» — 1:3.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 20:00. Факел (Воронеж)
Факел
Акрон

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
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