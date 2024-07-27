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Сегодня, 09:00

«Факел» — «Акрон»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 2-го тура РПЛ «Факел» — «Акрон» пройдет 27 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Акрона&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Акрон&quot;
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«Факел» на своем поле примет «Акрон» в матче 2-го тура чемпионата России по футболу в субботу, 27 июля. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» профсоюзов в Воронеже. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Факел» — «Акрон» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке в прямом эфире на канале «Матч! Премьер», а также на платной основе на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.50 мск.

В 1-м туре РПЛ «Факел» уступил московскому «Динамо» (1:3). «Акрон» на старте сезона проиграл «Локомотиву» со счетом 2:3.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
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