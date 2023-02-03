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Сегодня, 15:49

«Факел» арендовал алжирских полузащитников Рабеи и Брахими

Мария Гусева
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Алжирские полузащитники Реда Рабеи и Мохамед Брахими перешли в «Факел» на правах аренды из болгарского «Ботева», сообщила пресс-служба воронежского клуба. Срок соглашения с обоими игроками рассчитан до конца сезона-2022/23.

28-летний Рабеи — центральный полузащитник, который был одним из ключевых игроков «Ботева». За два года в болгарском клубе сыграл 58 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. Также выступал за датский «Фремад Амагер» и французский «Амьен».

24-летний Брахими в текущем сезоне сделал 6 результативных передач в 19 матчах за «Ботев» во всех турнирах. Также выступал за болгарские «Царско Село», «Нефтохимик», «Пирин».

«Факел» занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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