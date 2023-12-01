Трансляция игры РПЛ «Факел» — «Балтика» на «Матч Премьер» начнется в 13.00 мск 2 декабря

2 декабря «Факел» в Воронеже примет калининградскую «Балтику» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 14.00 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» пройдет видеотрансляция игры «Факел» — «Балтика». Прямой эфир начнется в 13.00 мск. Посмотреть матч смогут зрители с подпиской на сервис.

Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Балтика» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Факел» тренера Сергея Ташуева занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Балтика» Сергея Игнашевича находится на 15-й строчке с 12 баллами.

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