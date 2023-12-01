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Сегодня, 14:00

«Факел» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Трансляция игры РПЛ «Факел» — «Балтика» на «Матч Премьер» начнется в 13.00 мск 2 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты Хызыр Аппаев, Вячеслав Якимов, Максим Максимов и Руслан Магаль.
Хызыр Аппаев, Вячеслав Якимов, Максим Максимов и Руслан Магаль (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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2 декабря «Факел» в Воронеже примет калининградскую «Балтику» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 14.00 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» пройдет видеотрансляция игры «Факел» — «Балтика». Прямой эфир начнется в 13.00 мск. Посмотреть матч смогут зрители с подпиской на сервис.

Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Балтика» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Факел» тренера Сергея Ташуева занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Балтика» Сергея Игнашевича находится на 15-й строчке с 12 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Артем Дзюба. РПЛ: расписание матчей и прямые трансляции игр РПЛ 2 и 3 декабря

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
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