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Судейство

Сегодня, 15:45

«Факел» будет добиваться отмены красной карточки Сенхаджи, полученной в матче с ЦСКА

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В пресс-службе «Факела» сообщили «СЭ», что клуб будет добиваться отмены красной карточки, которую арбитр Кирилл Левников показал защитнику сине-белых Райану Сенхаджи на 66-й минуте встречи с ЦСКА. Соответствующее заявление будет подано в ЭСК и КДК.

Сенхаджи получил красную карточку за то, что потянул форвада армейцев Сауля Гуарирапу за футболку около штрафной. Главный судья матча Кирилл Левников расценил это нарушение, как фол последней надежды.

Матч 13-го тура ЦСКА — «Факел» завершился со счетом 0:0.

ФК Факел (Воронеж)

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